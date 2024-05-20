МО: Рядовой Акулов защитил подбитый танк, уничтожив три дрона ВСУ

Минобороны РФ рассказало о подвиге российского военнослужащего. Об этом пишет ТАСС. По данным оборонного ведомства, механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защищал подбитый танк от атак дронов ВС Украины.
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