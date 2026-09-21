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Тест на выгорание: расставьте все буквы в игре «Соты» в правильном порядке

Тест на выгорание: расставьте все буквы в игре «Соты» в правильном порядке

Попробуйте пройти новые «Соты» за 5 минут фото: MidjourneyЗнакомо ли вам чувство, когда утром нет сил встать с постели, даже если вы спали восемь часов? Когда любимая работа вдруг превращается в тяжкую повинность, а разговоры с близкими раздражают? Это не лень и не плохое настроение.

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