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Обнаружена польза получасовых упражнений при диабете

Обнаружена польза получасовых упражнений при диабете

Итальянские ученые обнаружили пользу одной получасовой сессии аэробных упражнений, которая может существенно снизить уровень глюкозы в плазме через 1 час после нагрузки и улучшить чувствительность к инсулину у здоровых молодых взрослых.

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