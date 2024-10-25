Обнаружена польза получасовых упражнений при диабете

Итальянские ученые обнаружили пользу одной получасовой сессии аэробных упражнений, которая может существенно снизить уровень глюкозы в плазме через 1 час после нагрузки и улучшить чувствительность к инсулину у здоровых молодых взрослых.
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