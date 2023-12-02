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Спички - не игрушка

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Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

Политнавигатор Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич закрыл для жителей России и Белоруссии возможность скачивания и стриминга своего нового альбома «Убежище».

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Комментарии
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Сергей Исмайылов
Уё...ище про убежище... Хрень какая-то
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3 час.
Геннадий Хрипунов
Нашёлся пуп земли, был нормальным человеком в СССР, а стал; пидором, гомиком, дебилом, уродом и сосателем члена у пиндостана и гей-европы, короче клоакой.
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2 час.
Игорь Максаков
А что в нём нормального изначально было? Обычный выскочка, не умеющий играть на соло гитаре, голоса нет, один пиар! А сейчас у него просто не осталось никакого выбора, как опять засветиться на публике, чтобы о нём говорили, вот и влез мордой в говно и думает, что он ещё в каком-то авторитете, то совсем наоборот. Это его последняя остановка в жизни, дальше непроглядная мгла! И все они такие как он, будь то Пугачёва с Галкиным, Серебряковым, Ургантом и далее по списку, закончились они как люди. Очень плохой знак так кончать жизнь на старости лет, в пивнушку не пустят, позор!
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1 час.

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