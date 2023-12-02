Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

Игорь Максаков

А что в нём нормального изначально было? Обычный выскочка, не умеющий играть на соло гитаре, голоса нет, один пиар! А сейчас у него просто не осталось никакого выбора, как опять засветиться на публике, чтобы о нём говорили, вот и влез мордой в говно и думает, что он ещё в каком-то авторитете, то совсем наоборот. Это его последняя остановка в жизни, дальше непроглядная мгла! И все они такие как он, будь то Пугачёва с Галкиным, Серебряковым, Ургантом и далее по списку, закончились они как люди. Очень плохой знак так кончать жизнь на старости лет, в пивнушку не пустят, позор!