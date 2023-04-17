Трижды обокрали вахтовика из Новосибирска омские мошенники

Кража, совершенная по предварительному сговору, кража с банковского счета и хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба – сразу три статьи Уголовного Кодекса вменяют в вину 20-летнему ранее судимого омичу и его 21-летней спутнице.
Кража, совершенная по предварительному сговору, кража с банковского счета и хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба – сразу три статьи Уголовного Кодекса вменяют в вину 20-летнему ранее судимого омичу и его 21-летней спутнице.
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