Вечерний Новосибирск

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Трижды обокрали вахтовика из Новосибирска омские мошенники

Трижды обокрали вахтовика из Новосибирска омские мошенники

Кража, совершенная по предварительному сговору, кража с банковского счета и хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба – сразу три статьи Уголовного Кодекса вменяют в вину 20-летнему ранее судимого омичу и его 21-летней спутнице.

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