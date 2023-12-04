Эксперт «Авито Работа»: количество вакансий для вахтовиков выросло в три раза

На Ямале растет число предложений работы, активнее всего — вахтовым методом. Эксперт «Авито Работа» Елизавета Чурина по просьбе редакции агентства «Север-Пресс» проанализировала трансформацию рынка труда за прошедший год.
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