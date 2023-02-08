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Новым руководителем МВД Украины назначен любитель пыток и ненавистник Донбасса

Новым руководителем МВД Украины назначен любитель пыток и ненавистник Донбасса

Бывший глава управления полиции Украины Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе.Депутаты Верховной рады Украины на заседании во вторник, седьмого февраля, утвердили в должности руководителя МВД страны бывшего начальника Нацполиции Игоря Клименко.

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