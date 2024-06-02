Исследователи разработали анализ крови для выявления инсульта Максим МорозовИнсульт стоит на первом месте среди причин инвалидности по всему миру и занимает второе место среди причин смертности, однако своевременное вмешательство может предотвратить его тяжелые последствия.
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