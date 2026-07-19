Скульптор Чебаненко: местом для памятника военным КНДР выбран Курск

Скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко сообщил РИА Новости, что место для памятника военнослужащим Корейской народной армии, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских боевиков, окончательно выбрано.
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