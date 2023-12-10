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Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Накануне произошло без преувеличения историческое событие. Владимир Путин заявил о намерении пойти на внеочередной президентский срок, воспользовавшись правом «обнуления», дарованным ему поправками в Основной закон РФ, внесенными в 2020 году.

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Комментарии
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любовь родионова
Коней на переправе не меняют! Только Путин!
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1 час.
А Кудасов
Какой руководитель, кроме тех, которые сами поняли, что не тянут, захочет уйти и не воспользуется возможностью побыть ещё? Вон Хрущёв как переживал когда его ушли. Одно его радовало, что не шлёпнули, сам ушёл как бы, чего до него не было.
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1 час.
Юрий Золотарев
Всё-о будет хорошо!!
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1 час.

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