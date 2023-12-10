Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

А Кудасов

Какой руководитель, кроме тех, которые сами поняли, что не тянут, захочет уйти и не воспользуется возможностью побыть ещё? Вон Хрущёв как переживал когда его ушли. Одно его радовало, что не шлёпнули, сам ушёл как бы, чего до него не было.