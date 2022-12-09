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Мэнни Пакьяо – о Джордане Кларксоне, который устроил потасовку: «Вижу в нем потенциал»

Мэнни Пакьяо – о Джордане Кларксоне, который устроил потасовку: «Вижу в нем потенциал»

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на эпизод из матча «Юта» – «Голден Стэйт», когда Джордан Кларксон устроил потасовку с Джонатаном Кумингой.

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