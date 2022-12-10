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Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» сыграет с «Сарыаркой», «Хумо» против «Арлана» и другие матчи

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» сыграет с «Сарыаркой», «Хумо» против «Арлана» и другие матчи

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь. Иртыш – Кулагер – 17:00 Хумо – Арлан – 18:00 Актобе – Сарыарка – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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