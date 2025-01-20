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Китай

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Казахстан и Китай запустят новое производство в сфере зеленой энергетики

Алматы, 18 января /Синьхуа/ -- В СЭЗ "Хоргос -- Восточные ворота" в Жетысуской области Казахстана в пятницу состоялась церемония закладки капсулы, дан старт строительству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии.

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