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Сёстры храмов Бобруйска отметили 20-летие сестричества Николо-Софийского храма.

Сёстры храмов Бобруйска отметили 20-летие сестричества Николо-Софийского храма.

25 июня в Николо-Софийском храме г. Бобруйска состоялась Божественная литургия в честь годовщины со дня основания сестричества имени преподобномученицы великой княгини Елизаветы этого прихода.

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