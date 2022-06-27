Сёстры храмов Бобруйска отметили 20-летие сестричества Николо-Софийского храма.

25 июня в Николо-Софийском храме г. Бобруйска состоялась Божественная литургия в честь годовщины со дня основания сестричества имени преподобномученицы великой княгини Елизаветы этого прихода.
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