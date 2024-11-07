Курс юаня резко вырос до 13,7145

Курс юаня резко вырос до 13,7145Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта растёт до 13,7145, прибавляя +2,40% В августе 2015 года из-за кризиса на фондовых рынках и сокращения импорта в США и ЕС Народный банк Китая допустил крупнейшую с 1994 года дневную девальвацию национальной валюты - на 1,99%: с 6,12 до 6,23 юаня за доллар.