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Гризманн – лучший на ЧМ-2022 по созданным моментам и ожидаемым ассистам. Никто не отдал больше голевых пасов

Гризманн – лучший на ЧМ-2022 по созданным моментам и ожидаемым ассистам. Никто не отдал больше голевых пасов

Антуан Гризманн является лучшим игроком ЧМ-2022 по нескольким показателям. Форвард сборной Франции создал больше моментов (18) и записал на свой счет больше ожидаемых ассистов (2,94), чем любой другой игрок на турнире.

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