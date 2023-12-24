В Екатеринбурге инспекторы за три дня выявили более 100 автомобилистов-должников

В Екатеринбурге за три дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ФССП (Федеральная служба судебных приставов) привлекли к административной ответственности 127 автомобилистов, которые не оплатили штрафы.
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