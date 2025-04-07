«Пулково» Питеру во внучки годится. Власти Санкт-Петербурга намерены продлить подземку до аэропорта по примеру столичного «Внуково»

Петербургское метро может добраться до аэропорта Пулково. О таком желании заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи со спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным.
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