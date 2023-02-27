Альварес может уйти из «Ман Сити» в аренду летом, если не будет играть чаще. Он не соглашается на продление контракта с повышением зарплаты

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с нападающим Хулианом Альваресом. Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, форвард, с которым контактировала «Барселона» и другие клубы, пока не согласился продлить контракт с «Манчестер Сити».