«Он просто посмешище!»: Байден опоздал на фотосессию лидеров G20, но ждать его никто не стал

Все еще действующий президент США Джо Байден под занавес своего пребывания в Белом доме, судя по всему, решил лишний раз убедить мировую общественность в том, что именно он является худшим хозяином Овального кабинета в истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии