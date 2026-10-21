В Курчатовский районный суд Челябинска передано дело 27-летней местной жительницы, обвиняемой в том, что с 2017 по 2024 год она по подложным документам оформила пособия и материнский капитал на троих несуществующих детей, похитив из бюджета 2,7 млн рублей.