Сон всухую: стоит ли наносить дезодорант на ночь

Принять душ, почистить зубы — обычные ритуалы перед тем как отправиться спать. Порой рука тянется следом к дезодоранту, но стоит ли им пользоваться на ночь? Душ нужен, чтобы освежиться и смыть себя все лишнее — от загрязнений до стресса.