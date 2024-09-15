Депутат бундестага Германии от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил, что в случае прекращения финансовой помощи Украины, следует ожидать наплыв беженцев в страны Евросоюза.
Хофрайтер: если ЕС урежет помощь Украине, то получит приток украинских беженцев
Комментарии
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Evgenija Palette
Хоффрайтер, ВЫ - ГЕНИЙ! Чтобы украинские беженцы не прибежали к вам, вы хотите ПРОДОЛЖАТЬ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ОРУЖИЕМ, чтобы этих потенциальных беженцев уничтожить уже прямо У НИХ ДОМА... ( этот злобный карлик Зеля ВЫЛОВИТ ИХ ВСЕХ!)...
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16 час.
дарья ли
будет ли помогать ЕС Украине оружием или нет, к 6 млн. украинцев, уже обосновавшихся там, прибавится еще столько же. восстанавливать разрушенную стараниями НАТО страну - дураков нет. гораздо приятнее жить на пособие в жирненькой и симпатичной Европе. если они еще не там, то только потому что не имеют такой возможности. но чем дальше будет продвигаться линия фронта, тем больше украинцев изыщут лазейки.
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15 час.
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