Хофрайтер: если ЕС урежет помощь Украине, то получит приток украинских беженцев

Хоффрайтер, ВЫ - ГЕНИЙ! Чтобы украинские беженцы не прибежали к вам, вы хотите ПРОДОЛЖАТЬ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ОРУЖИЕМ, чтобы этих потенциальных беженцев уничтожить уже прямо У НИХ ДОМА... ( этот злобный карлик Зеля ВЫЛОВИТ ИХ ВСЕХ!)...

дарья ли

будет ли помогать ЕС Украине оружием или нет, к 6 млн. украинцев, уже обосновавшихся там, прибавится еще столько же. восстанавливать разрушенную стараниями НАТО страну - дураков нет. гораздо приятнее жить на пособие в жирненькой и симпатичной Европе. если они еще не там, то только потому что не имеют такой возможности. но чем дальше будет продвигаться линия фронта, тем больше украинцев изыщут лазейки.