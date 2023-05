В Сеть утекает много геймплея «Смуты», Blizzard обещает гладкий старт Diablo 4 и показывает ролик под песню Билли Айлиш, Jagged Alliance 3 обретает дату выхода, публикуется трейлер экранизации Five Nights at Freddy’s, Николас Кейдж превращается в персонажа Dead by Daylight, крупные издатели объявляют даты своих грядущих шоу.