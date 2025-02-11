Узнайте не грозит ли Вам болезнь Альцгеймера — 3 простых теста

Если выполняя каждый тест, Вы уложитесь в 30 секунд, то болезнь Альцгеймера Вам не грозит (по крайней мере в ближайшее время) и Ваш мозг работает вполне себе прилично 1 — Найдите C без помощи курсора OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2 — Если вы нашли C, найдите 6 99999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999 69999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999 3 — Теперь найдите N.