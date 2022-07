Русский подзаголовок книги американского историка Питера Коззенса «Как у индейцев отняли Америку» более отчетливо, чем в нейтральном оригинале (The Epic Story Of The Indian War’s For The American West), намекает, кто пострадавшая сторона в конфликте между белыми переселенцами и коренным населением Американского Запада.