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Флери – 1-й вратарь в истории НХЛ, побеждавший в возрасте 18 и 40 лет

Голкипер «Миннесоты» отразил 20 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2).  Победа стала для него 566-й в 1031 матче в рамках регулярок за карьеру (и 501-й – в играх без послематчевых буллитов).

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