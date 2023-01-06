Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства РФ

Зампомошника Главы МО Соединённых Штатов Америки отказалась давать ответ на вопрос о том, присутствуют ли в оборонном ведомстве средства или работники, имеющие возможность считывать мышление представителей правительства Российской Федерации.
Зампомошника Главы МО Соединённых Штатов Америки отказалась давать ответ на вопрос о том, присутствуют ли в оборонном ведомстве средства или работники, имеющие возможность считывать мышление представителей правительства Российской Федерации.
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