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Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства РФ

Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства РФ

Зампомошника Главы МО Соединённых Штатов Америки отказалась давать ответ на вопрос о том, присутствуют ли в оборонном ведомстве средства или работники, имеющие возможность считывать мышление представителей правительства Российской Федерации.

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