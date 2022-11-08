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В регионах увеличилось производство ОПК и легпрома

В регионах увеличилось производство ОПК и легпрома

Региональные предприятия начали перестраивать свою работу под нужды армии. Как правило, речь идет об увеличении производства на заводах ОПК и перепрофилировании заводов, что позволяет шить нужную армии продукцию: спальные мешки, экипировку и другое.

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