В Россию переехала уже треть Таджикистана. И теперь делегация таджиков едет к нам с проверкой условий жизни соотечественников
Если честно, вообще сюр какой-то. Безусловно, я не знаю, о чём они там совещаются и какие решения принимают на высшем уровне, но рассудок отказывается принимать происходящее.
Комментарии
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Появляется повод поехать в Таджикистан и проверит условия жизни этнических русских... А чего...? Раздувать абсурдность, так до размеров слона...
Им по фигу как мигранты живут и работают в России . Они хотят показать что они о них заботятся . Возьми и позаботься дома . Кто тебе мешает ? К сожалению власти играют под англосаксов ! Хочется подолгу сидеть в троне .
Вообще охренели, уроды хреновы!
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