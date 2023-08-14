В Россию переехала уже треть Таджикистана. И теперь делегация таджиков едет к нам с проверкой условий жизни соотечественников

Появляется повод поехать в Таджикистан и проверит условия жизни этнических русских... А чего...? Раздувать абсурдность, так до размеров слона...

Хакимжон Ходжамов

Им по фигу как мигранты живут и работают в России . Они хотят показать что они о них заботятся . Возьми и позаботься дома . Кто тебе мешает ? К сожалению власти играют под англосаксов ! Хочется подолгу сидеть в троне .