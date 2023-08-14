ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Mikhail Stepanov
    Вообще охренели, уроды хреновы!В Россию переехал...
  • Хакимжон Ходжамов
    Им по фигу как мигранты живут и работают в России . Они хотят показать что они о них заботятся . Возьми и позаботься ...В Россию переехал...
  • Ксюша Кирьязис
    Появляется повод поехать в Таджикистан и проверит условия жизни этнических русских... А чего...? Раздувать абсурдност...В Россию переехал...

В Россию переехала уже треть Таджикистана. И теперь делегация таджиков едет к нам с проверкой условий жизни соотечественников

В Россию переехала уже треть Таджикистана. И теперь делегация таджиков едет к нам с проверкой условий жизни соотечественников

Если честно, вообще сюр какой-то. Безусловно, я не знаю, о чём они там совещаются и какие решения принимают на высшем уровне, но рассудок отказывается принимать происходящее.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Появляется повод поехать в Таджикистан и проверит условия жизни этнических русских... А чего...? Раздувать абсурдность, так до размеров слона...
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2 час.
Хакимжон Ходжамов
Им по фигу как мигранты живут и работают в России . Они хотят показать что они о них заботятся . Возьми и позаботься дома . Кто тебе мешает ? К сожалению власти играют под англосаксов ! Хочется подолгу сидеть в троне .
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54 мин.
MS
Mikhail Stepanov
Вообще охренели, уроды хреновы!
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2 мин.

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