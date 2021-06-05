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Пху Пхра Бат – парящие мегалиты

Пху Пхра Бат – парящие мегалиты

https://artsgtu Пху Пхра Бат — Уникальный Национальный исторический парк Таиланда — Пху Пхра Бат находится на высоте 350 метров над уровнем моря, в западной зоне гор Phu Phan между Удонтхани и Нонг Кхай , на расстоянии около 65 км от каждого города.

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Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1956 г. 027. (Фев. 23). Друг Мой, когда наступают сроки, они неудержимо вовлекают людей, им предназначенных, в свою орбиту. Слитая карма, общая и личная, действует мощно. Тогда уже не приходится ни судить, ни раздумывать. Поток жизни властно несет на своей груди избранных духов к намеченной цели. Словно на крыльях, радостно летит к поставленной перед ним цели дух, знающий свое назначение. Так выполнение миссии жизни становится возможным. Всякая неопределенность и неуверенность исчезают. Путь ясно ложится перед сознанием. Но надо, чтобы сроки пришли, но тягостно ожидание. Некоторые не выдерживают и перестают ждать, тем пресекая возможности свои. Состояние ожидания, правильно понятое, означает постоянную готовность – качество, необходимое для ученика. Нельзя опускать руки в бессилии, и нельзя перестать ждать, и нельзя, чтобы ожидание перешло границы законной напряженности и равновесия. Надо нежданно ждать, настроив весь организм на ключе готовности. Чрезмерное ожидание так же уносит силы и тушит огни, как и полное его отсутствие. Но когда готовность сияет ровно пламенем духа, то и ожидание становится творческим и созидательным. Потому Говорю: "Ждать нежданно в полной готовности духа!"
Юрий Ильинов
Творение ТВОРЕНИЕ — это качество, энергия которого заполняет второй, третий, четвертый и пятый энергетические витки горловой чакры. Творение очень близко по функциям с энергией творчества, но здесь есть отличительные моменты. Творение — это деяние в процессе творческого акта. Например, Паганини в особом состоянии творил музыку, то есть он выступал как композитор и как исполнитель. Если бы он не исполнял сам музыку, своим особым образом, то можно было бы говорить, что проявляется только энергия Творчества, но не Творения. То же можно сказать и о режиссере-постановщике, например, опер Чайковского. Чайковский был только творческим человеком, он принял энергию, написал музыку, но энергии на воплощение этого произведения на сцене, у него не было. И когда он вмешивался в работу режиссера-постановщика, то часто он только мешал сценическому воплощению, "давя" их своим авторитетом. Энергия Творения присуща Учителям. Истинный Учитель не только может принять информацию и обработать ее в виде лекции или статьи, но и реализовать ее в конкретной работе с людьми, то есть в нем присутствует и энергия Творчества, и энергия Творения. Занятия по йоге, на которых Учитель учит своих учеников делать опытом, навыком, умением информацию, полученную и творчески обработанную им, называют актом творения. Как правило, в таком акте деяния параллельно с работой энергии Творения работают какие-либо из энергий Манипура чакры в зависимости от конкретных условий. Это качество нарабатывается от устремленности особого рода, когда человек устремлен на постоянное самосовершенствование и на совершенствование того, что он делает. Это качество — есть проявление СТИХИИ ТВОРЧЕСТВО. Если эта энергия появляется, то это уже говорит о высоком духовном уровне, и помехой этому может стать только признание этим человеком авторитета кого-то другого, чье мнение отличается от его представления об этом конкретном акте творения.
Юрий Ильинов
Ежегодно в ноябре в Южной Корее наступает день, когда жизнь замирает почти полностью: электрички откладываются, биржа открывает торги позже, самолетам нельзя взлетать и садиться. День Единого экзамена – теста на пригодность к обучению в колледже (SCAT) – решающий для каждого школьника, мечтающего поступить в хороший университет. При этом правительство страны всячески содействует созданию комфортной обстановки для учеников. Южнокорейский Единый экзамен – один из самых жёстких в мире. Он составлен как единый блок сразу по всем предметам и сдаётся в один день. Полученная оценка может открыть ученику дверь в один из престижных университетов, а значит, и в более обеспеченную жизнь. Самая радикальная мера в день экзамена – запрет на взлёт и посадку всех самолётов, кроме экстренных случаев. Он действует в течение 35 минут, пока учащиеся сдают аудирование: слушают текст на английском языке и отвечают на вопросы. Для этой части экзамена требуется полная тишина, и она воцаряется по всей стране.

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