Пху Пхра Бат – парящие мегалиты

https://artsgtu Пху Пхра Бат — Уникальный Национальный исторический парк Таиланда — Пху Пхра Бат находится на высоте 350 метров над уровнем моря, в западной зоне гор Phu Phan между Удонтхани и Нонг Кхай , на расстоянии около 65 км от каждого города.