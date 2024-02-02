Задержан маньяк, убивший девушку в 2009 году под Красноярском

ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасии В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу, расправившегося с девушкой в 2009 году, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.