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Задержан маньяк, убивший девушку в 2009 году под Красноярском

Задержан маньяк, убивший девушку в 2009 году под Красноярском

ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасии В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу, расправившегося с девушкой в 2009 году, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

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