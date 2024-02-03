CNN: США и Британия нанесли удары по 30 целям в Йемене

США и Великобритания нанесли не менее 10 ударов по объектам хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии