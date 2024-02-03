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CNN: США и Британия нанесли удары по 30 целям в Йемене

США и Великобритания нанесли не менее 10 ударов по объектам хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию.

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