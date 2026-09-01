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Газета.ру

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Путин по итогам саммита ШОС назвал сообщения о мобилизации "чушью собачьей"

Путин по итогам саммита ШОС назвал сообщения о мобилизации "чушью собачьей"

 © Петр Ковалев/РИА Новости Владимир Путин после саммита ШОС в Бишкеке назвал «чушью собачьей» сообщения о новой мобилизации в России, а предупреждение Владимира Зеленского авиакомпаниям — «заявкой на государственный терроризм».

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Александр Переверзев

Путин пытается спасти ЕР вливанием в неё ветеранов СВО. В Евангелии написано и Путин про это читал: "Не вливают вина молодого в мехи старые, ибо старые мехи прорвутся и вино вытечет: пропадёт то и другое"! Молодое вино вливают в мехи новые - сбережётся то и другое!