Путин по итогам саммита ШОС назвал сообщения о мобилизации "чушью собачьей"

© Петр Ковалев/РИА Новости Владимир Путин после саммита ШОС в Бишкеке назвал «чушью собачьей» сообщения о новой мобилизации в России, а предупреждение Владимира Зеленского авиакомпаниям — «заявкой на государственный терроризм».