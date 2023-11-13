Уполномоченный в Ленинградской области провела рабочую встречу по вопросам кадастровой стоимости объектов недвижимости

Состоялась рабочая встреча по отдельным вопросам установления кадастровой стоимости объектов недвижимости и налогообложения на территории Ленинградской области, организованная Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Еленой Рулевой.
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