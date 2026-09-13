«Татар басма китабы - бер феномен» - Казанда беренче тапкыр Татар китабы көне узды

«Интертат»та практика узучы студентыбыз Гүзәл Басирова әлеге чарада булып кайтты.Татар китабы йортында беренче тапкыр Татар китабы көне билгеләп үтелде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым