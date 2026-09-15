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В Барнауле выступит Влад Кобяков с большим шоу для детей и взрослых

В Барнауле выступит Влад Кобяков с большим шоу для детей и взрослых

После концерта состоится индивидуальная фотосессия В барнаульском ДК "Мотор" 9 декабря со своим большим семейным шоу выступит видеоблогер и певец Влад Кобяков, у которого в социальных сетях суммарно более 10 млн подписчиков.

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