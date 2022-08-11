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Генерал Балуевский рассказал о новых возможностях высокоточного авиационного оружия ВС РФ

Генерал Балуевский рассказал о новых возможностях высокоточного авиационного оружия ВС РФ

Высокоточное авиационное оружие российской армии уничтожает любые вражеские цели на дальности в тысячу и более километров, при этом безопасность летчиков и самолетов надежно гарантирована, заявил бывший начальник Генштаба ВС Юрий Балуевский.

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