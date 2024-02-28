Life: натуральный сыр можно распознать по ровной текстуре и сохранению формы

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с изданием Life объяснила, каким образом покупатель может самостоятельно выявить натуральный сыр.
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