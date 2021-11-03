Военные медицинские специалисты Восточного военного округа направлены в Тульскую область для оказания медицинской помощи населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией

Специалисты прибудут в Тульскую область из воинских частей и медицинских учреждений округа, дислоцированных в Хабаровском, Забайкальском краях, Республики Бурятия и Амурской области.
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