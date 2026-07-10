Результаты взвешивания перед UFC 329: Макгрегор тяжелее Холлоуэя, Крылов и Уиттакер показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе завершилось официальное взвешивание перед UFC 329. Результаты: Конор Макгрегор (77,33 кг) – Макс Холлоуэй (77,11 кг); Пэдди Пимблетт (70,76 кг) – Бенуа Сен-Дени (70,76 кг); Кори Сэндхаген (61,46 кг) – Марио Баутиста (61,46 кг); Брэндон Ройвал (56,69 кг) – Лонэ Кавана (57,15 кг); Гейбл Стивсон (109,31 кг) – Элайша Эллисон (107,04 кг); Роберт Уиттакер (93,21 кг) – Никита Крылов (93,21 кг).
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