У севастопольцев остался последний день

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество, указанных в полученных налоговых уведомлениях за 2022 год Оплатить их можно с помощью сервиса «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или в личном кабинете на едином портале госуслуг.
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