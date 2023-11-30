У севастопольцев остался последний день

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество, указанных в полученных налоговых уведомлениях за 2022 год Оплатить их можно с помощью сервиса «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или в личном кабинете на едином портале госуслуг.