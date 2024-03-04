Сильное землетрясение произошло в Алматы

Землетрясение произошло в городе Алматы, на улице уже включены сирены оповещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале со ссылкой на сейсмические станции Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований ведомства.