Сильное землетрясение произошло в Алматы

Землетрясение произошло в городе Алматы, на улице уже включены сирены оповещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале со ссылкой на сейсмические станции Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований ведомства.
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