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Штурмовик Маныч: мост под Курахово проложили в ледяной воде под огнем ВСУ

Штурмовик Маныч: мост под Курахово проложили в ледяной воде под огнем ВСУ

Штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС России с позывным Маныч рассказал, как вместе с товарищами проложил 300-килограммовый пешеходный мост через Кураховское водохранилище в ДНР.

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