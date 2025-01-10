Штурмовик Маныч: мост под Курахово проложили в ледяной воде под огнем ВСУ

Штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС России с позывным Маныч рассказал, как вместе с товарищами проложил 300-килограммовый пешеходный мост через Кураховское водохранилище в ДНР.