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СМИ: акционеры «AliExpress Россия» отказались от финансирования проекта

СМИ: акционеры «AliExpress Россия» отказались от финансирования проекта

Китайская сторона остановила инвестиции после 24 февраля.фото: wikipedia.org/Stolbovsky, СC BY-SA 3.0--> Компания Alibaba Group отказалась инвестировать в «AliExpress Россия», а вслед за ней вложения в проект остановили и акционеры из России.

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