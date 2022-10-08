СМИ: акционеры «AliExpress Россия» отказались от финансирования проекта

Китайская сторона остановила инвестиции после 24 февраля.фото: wikipedia.org/Stolbovsky, СC BY-SA 3.0--> Компания Alibaba Group отказалась инвестировать в «AliExpress Россия», а вслед за ней вложения в проект остановили и акционеры из России.
Китайская сторона остановила инвестиции после 24 февраля.фото: wikipedia.org/Stolbovsky, СC BY-SA 3.0--> Компания Alibaba Group отказалась инвестировать в «AliExpress Россия», а вслед за ней вложения в проект остановили и акционеры из России.
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