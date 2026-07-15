"Телеграф" сообщил о взрывах в Сумах и объявленной тревоге

В городе Сумы на севере Украины произошли взрывы, сообщает "Телеграф". В Сумской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога.
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