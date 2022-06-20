В Самаре прошел рейд по выявлению безбилетников в общественном транспорте

Проверочные рейды продолжатся во всех видах городского пассажирского транспорта. Контрольно-ревизионному отделу «Самара Авто Газ» в охоте на «зайцев» помогают добровольцы и молодые стажеры, которые проходят практику в автотранспортном предприятии.