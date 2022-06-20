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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

В Самаре прошел рейд по выявлению безбилетников в общественном транспорте

Проверочные рейды продолжатся во всех видах городского пассажирского транспорта. Контрольно-ревизионному отделу «Самара Авто Газ» в охоте на «зайцев» помогают добровольцы и молодые стажеры, которые проходят практику в автотранспортном предприятии.

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