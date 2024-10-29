9 искаженных слов в украинском языке, забавных для россиян

Какие однокоренные слова в украинском языке по сравнению с русским изменились почти до неузнаваемости? Споры о том, какой из языков, русский или украинский, сохранил в себе больше черт когда-то единого древнерусского языка восточных славян, ведутся уже давно.
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