НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

9 искаженных слов в украинском языке, забавных для россиян

9 искаженных слов в украинском языке, забавных для россиян

Какие однокоренные слова в украинском языке по сравнению с русским изменились почти до неузнаваемости? Споры о том, какой из языков, русский или украинский, сохранил в себе больше черт когда-то единого древнерусского языка восточных славян, ведутся уже давно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх