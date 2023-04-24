Польша — с частью территорий Украины или без них — бесконечно враждебное для России образование, и наличие бандеровцев в польской армии не играет никакой роли и не оказывает влияния на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов».
Польша — с частью территорий Украины или без них — бесконечно враждебное для России образование, и наличие бандеровцев в польской армии не играет никакой роли и не оказывает влияния на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов».
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