Парламентская газета

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  • Вячеслав Дегтярев
    приведи пример про него что по твоим словам он - хитрожопый мирончик.......-- не зная человека - не надо порнуху гнат...Депутатские льгот...
  • саша дмитренко
    ой  хитрожопый  мирончик!!!!!!  зная  что  закон не  пройдет-напомнить о себе и своей  засратой  партейке))))))Депутатские льгот...
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    очень правильно, но надо давно было снять розовые очки, ещё с 2008года.......😂🤮😎Депутатские льгот...

Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием

Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием

Польша — с частью территорий Украины или без них — бесконечно враждебное для России образование, и наличие бандеровцев в польской армии не играет никакой роли и не оказывает влияния на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов».

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