Как правильно приготовить булгур с морковью и луком

Прекрасным гарниром и даже самостоятельным блюдом считается булгур с морковью и луком. Готовится он всего за 15 минут! Булгур относится к цельнозерновым крупам, которые содержат в себе массу полезных веществ.
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